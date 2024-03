Napis o "dewiantach" i neofaszystowski symbol na murze centrum osób LGBT+

Sprawę bada policja

Do ostatniego takiego ataku doszło w nocy z 12 na 13 marca. Mur centrum został pomalowany sprayem - pojawił się na nim napis "Nie szukaj kolegów dewiantów" i utożsamiany z neofaszyzmem symbol krzyża celtyckiego. Znak został opatrzony podpisem "GNLS". To akronim z języka angielskiego, oznaczający "Good Night Left Side", czyli "dobranoc, lewa strono".

Wojtyczka poinformował, że sprawa została zgłoszona na policję, zaznaczając, że całe zdarzenie zostało nagrane przez znajdujące się w okolicy kamery monitoringu. - Wygląda na to, że to te same osoby, które również w przeszłości dewastowały nasz mur - dodał działacz Federacji Znaki Równości. W piątek wysłaliśmy w tej sprawie pytania do rzecznika krakowskiej komendy, nie otrzymaliśmy jak dotąd odpowiedzi.

"Nie ma w nas już miejsca na strach"

- Na przypadki takie jak ten mamy już przygotowaną farbę w garażu. To na pewno uderza w poczucie bezpieczeństwa osób korzystających z domu, bo przecież to miejsce powstało po to, by mogły one spotkać się i odetchnąć. Jesteśmy jednak silną społecznością, nie ma w nas już miejsca na strach i mam nadzieję, że czas przyzwolenia na takie ataki się skończył - zaznaczył Wojtyczka.