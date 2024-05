Homofobiczne napisy na murze centrum osób LGBT+. Sprawców brak, śledztwo umorzone

Napis o "dewiantach" na murze. Śledztwo umorzone

Do ostatniego takiego aktu doszło w nocy z 12 na 13 marca. Jak wówczas informowaliśmy, mur centrum został pomalowany sprayem - pojawił się na nim napis "Nie szukaj kolegów dewiantów" i utożsamiany z neofaszyzmem symbol krzyża celtyckiego. Znak został opatrzony podpisem "GNLS". To akronim z języka angielskiego, oznaczający "Good Night Left Side", czyli "dobranoc, lewa strono".

Początkowo sprawę potraktowano jako zwykłe wykroczenie, a sprawców ścigano z artykułu dotyczącego "umieszczania napisów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, bez zgody zarządcy obiektu". Śledczy sprawdzali, czy nie doszło też do naruszenia art. 256 Kodeksu karnego, który dotyczy m.in. nawoływania do nienawiści "na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość". Przepis ten nie dotyczy jednak homofobii ani transfobii. Ministerstwo Srawiedliwości pracuje nad zmianą Kodeksu karnego - tak, by przestępstwem była również "dyskryminacja" i "mowa nienawiści" względem społeczności LGBT+.