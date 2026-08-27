Kraków Braun znów kwestionuje istnienie komór gazowych w Auschwitz. Rusza śledztwo IPN Oprac. Tomasz Mikulicz |

Korneluk: Grzegorz Braun usłyszał cztery zarzuty (21.08.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Łukasz Gągulski

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"Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau" – napisał na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Europoseł był we wtorek w krakowskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie postawiono mu zarzuty zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. To efekt jego wypowiedzi z lipca zeszłego roku, które padły podczas wywiadu w Radiu Wnet oraz w audycji "Jan Pospieszalski rozmawia" na platformie YouTube. W udzielonych wówczas wywiadach Braun stwierdził między innymi, że "Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fejk".

Grzegorz Braun przed krakowskim oddziałem IPN Źródło zdjęcia: PAP/Łukasz Gągulski

Mówił o "mitycznych komorach gazowych"

Po tym jak Braun usłyszał zarzuty powiedział: "Państwa się szantażuje tym, że są to fakty powszechnie znane i niekwestionowane. Otóż ja je kwestionuję. Kwestionuję je tylko i aż w tym newralgicznym, jak się okazuje, punkcie, jakim są owe mityczne komory gazowe w Auschwitz".

Prokurator IPN wszczął więc w czwartek kolejne śledztwo wobec europosła.

"Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy zamordowanych ofiar nie jest 'odmiennym poglądem' - jest przestępstwem" - napisał na X Waldemar Żurek.

Grzegorz Braun po raz kolejny przekroczył granicę prawa, publicznie negując zbrodnie ludobójstwa i funkcjonowanie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie KL Auschwitz-Birkenau.



Kwestionowanie faktów historycznych i deptanie pamięci setek tysięcy pomordowanych ofiar to… — Waldemar Żurek (@w_zurek) August 27, 2026

Badania potwierdziły obecność śladów cyjanowodoru

IPN przypomina, że obecność śladów cyjanowodoru w pozostałościach urządzeń masowej zagłady została jednoznacznie potwierdzona w badaniach naukowych przeprowadzonych w latach 90. ubiegłego wieku przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Podkreśla też, że wypowiedzi Brauna są sprzeczne z powszechną wiedzą historyczną opartą na dokumentach, relacjach świadków, wyjaśnieniach sprawców, ustaleniach postępowań karnych.

W Polsce publiczne i wbrew faktom zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim stanowi przestępstwo z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które jest zagrożone karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat trzech, a wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.