W Krakowie zdewastowano grób rodziny Stuhrów

We wtorek sejmowa komisja spraw wewnętrznych zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Koalicja Obywatelska wnioskuje o jego odrzucenie. Posłowie opozycji twierdzą, że projekt powstał między innymi po to, by "polscy dziennikarze nie mieli dostępu do tej granicy". - To sytuacja nieakceptowalna - mówił Paweł Zalewski z koła Polska 2050.