Kraków tylko dla "czystych" samochodów. Radni zagłosują nad uchwałą

Krakowscy radni w środę zagłosują nad uchwałą o Strefie Czystego Transportu. Oznacza ona, że do miasta będą mogły wjechać tylko samochody spełniające normy emisji spalin. Według szacunków urzędników, usunie to z ulic miasta jedną piątą pojazdów i poprawi jakość powietrza o połowę.

Nowe zasady dla wszystkich. Urzędnicy: tu nie może być żadnych wyjątków

Radni mają zagłosować nad ustawą w środę (23 listopada). Jeśli zostanie przyjęta, to wejdzie w życie od lipca 2026 roku. Ponad trzyletni okres przejściowy ma ułatwić kierowcom przystosowanie się do zmian.

- Dotyczy to wszystkich, którzy chcą się poruszać po mieście samochodami: mieszkańców, turystów, dojeżdżających do pracy. Zasady muszą być jednolite dla wszystkich, jeśli chcemy osiągnąć efekt w postaci poprawy jakości powietrza. Tu nie może być żadnych wyjątków - mówi Łukasz Franek, szef Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Pytany o to, jak nowe zasady będą egzekwowane Franek wskazał, że "póki co ustawa nakazuje umieszczania nalepki na szybie". - Apelujemy w gronie kilku miast do ministerstwa, żeby to nie było obowiązkowe, tylko w przypadku dużych miast fakultatywne. My i tak w ustawie przewidujemy, że będzie system cyfrowej kontroli. Będą kamery, które odczytują numery rejestracyjne w całym mieście i przekazują informacje do służb, które kontrolują wyrywkowo pojazdy - wyjaśnił szef ZTP.