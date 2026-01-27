Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Zarabiają po 30-40 tysięcy miesięcznie. A i tak dostają jeszcze po 100 tysięcy premii

Urząd Miasta Krakowa
"Prezydent Miszalski dokręcił śrubę"
Źródło: TVN24
Łącznie trzy miliony złotych premii otrzymali w 2025 roku członkowie zarządów miejskich spółek w Krakowie. Rekordziści - na przykład prezesi Wodociągów, MPO i MPEC - zainkasowali ponad 100 tysięcy złotych. Opozycja grzmi, że miasto tonie w długach, a pieniądze idą "nie na łatanie dziur w jezdniach, a na łatanie portfeli prezesów".

Z końcem grudnia Łukasz Gibała - miejski radny, lider opozycyjnego Krakowa dla Mieszkańców i były kandydat na prezydenta Krakowa - zwrócił się do władz miasta o dane dotyczące premii przyznanych w 2025 roku członkom zarządów dziewięciu miejskich spółek za ich pracę w 2024 roku.

W połowie stycznia radnemu odpowiedział wiceprezydent Stanisław Mazur, który przekazał tabelę z wyszczególnionymi kwotami wynagrodzenia zmiennego dla 33 osób - prezesów i członków zarządów, w tym wiceprezesów. Z zestawienia wynika, że przyznane premie zamykają się w łącznej sumie blisko trzech milionów złotych brutto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Ruszyła zbiórka podpisów

Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Ruszyła zbiórka podpisów

50-latek zatrzymany po groźbach wobec prezydenta Krakowa. Miszalski zabrał głos

50-latek zatrzymany po groźbach wobec prezydenta Krakowa. Miszalski zabrał głos

Nawet 115 tysięcy złotych na osobę

Rekordowe premie otrzymali prezesi Wodociągów Miasta Krakowa, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) i Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO) - każdy z nich zainkasował w skali roku prawie 115 tysięcy złotych. Nie licząc oczywiście stałej pensji, która u każdego z powyższych menadżerów wynosi ponad 38 tysięcy złotych miesięcznie (prawie 460 tysięcy złotych rocznie).

Prezesem Wodociągów jest pozostający na tym stanowisku od 2017 roku Piotr Ziętara. Szefem MPEC jest od 2018 roku Marian Łyko, a MPO zarządza od wielu lat Henryk Kultys.

Ponad 100 tysięcy złotych premii otrzymali też wszyscy pozostali członkowie zarządów Wodociągów, MPEC i MPO. Co ciekawe, jak donosił portal lovekrakow.pl, wszyscy członkowie zarządu MPEC poza prezesem - ci sami, których hojnie nagrodzono za pracę w 2024 roku - zostali odwołani latem 2025 roku. Powodów jednak nie podano.

Barierę 100 tysięcy złotych przekroczył również prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) Rafał Świerczyński, który rządzi instytucją od 2014 roku - uzyskał on ponad 103 tysiące złotych premii, otrzymując miesięczne wynagrodzenie w wysokości 38 tysięcy złotych. Trzej członkowie zarządu MPK, zarabiający miesięcznie po 36 tysięcy złotych, otrzymali w 2025 roku po 98 tysięcy złotych premii.

Małgorzata Marcińska, od 2015 roku prezeska zarządzającej TAURON Areną spółki Arena Kraków, otrzymała za 2024 rok premię w wysokości 93 tysięcy złotych przy miesięcznym wynagrodzeniu w wysokości 31 tysięcy złotych (372 tysiące złotych rocznie).

Dla prezesów Agencji Rozwoju Miasta Krakowa (w 2024 roku nastąpiła zmiana na tym stanowisku), do której zadań należy m.in. zarządzanie obszarem Wesoła ze starymi zabudowaniami Szpitala Uniwersyteckiego, popłynęło łącznie niespełna 84 tysiące złotych premii. ARMK zarządza teraz Katarzyna Olesiak, wcześniejsza dyrektorka wydziału kultury krakowskiego magistratu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tną dotacje dla prywatnych żłobków. Bo nie ma dzieci

Tną dotacje dla prywatnych żłobków. Bo nie ma dzieci

Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu

Wandale, urzędnicy i niespodziewany wyrok sądu

Anna Winiarska

Zmiana nastąpiła też w Krakowskim Holdingu Komunalnym, którego prezesem został w 2024 roku Bogusław Kośmider, związany z Koalicją Obywatelską były wiceprezydent Krakowa i przewodniczący rady miasta. Zastąpił na tym stanowisku byłego innego wiceprezydenta, Tadeusza Trzmiela. Za pracę w 2024 roku obaj otrzymali łącznie ponad 63 tysiące złotych bonusu.

Mariusz Piątkowski, który w 2024 roku był prezesem spółki Trasa Łagiewnicka, otrzymał niespełna 69 tysięcy złotych premii. W połowie 2025 roku został odwołany, a na jego miejsce wskoczył Kajetan d'Obyrn, były prezes Kopalni Soli "Wieliczka", a wcześniej radny Platformy Obywatelskiej. Zarabia on miesięcznie blisko 29 tysięcy złotych (około 344 tysięcy złotych rocznie). Choć Trasa Łagiewnicka została już oddana do użytku, spółka o tej nazwie istnieje nadal i opracowuje kolejne trasy - Pychowicką i Zwierzyniecką.

Byłemu już prezesowi spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości Arturowi Paszko przyznano w 2024 roku 64 tysiące złotych premii, a wiceprezesowi Jakubowi Szymańskiemu - prawie 53 tysiące. Obaj zostali odwołani na początku 2025 roku, a jak donosiło Radio Kraków, wśród powodów decyzji wskazywano politykę kadrową oraz sposób traktowania części inwestorów. Spółka zajmuje się m.in. tworzeniem warunków dla tworzenia nowych firm w Nowej Hucie, największej dzielnicy Krakowa.

Wykaz premii za 2024 rok dla członków zarządów miejskich spółek w Krakowie
Wykaz premii za 2024 rok dla członków zarządów miejskich spółek w Krakowie
Źródło: Urząd Miasta Krakowa

Wiceprezydent: premie nie większe niż jedna czwarta pensji

Wiceprezydent Stanisław Mazur wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację Łukasza Gibały, że premia - a właściwie: część zmienna wynagrodzenia - "stanowi wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki". Przysługuje ona po zatwierdzeniu sprawozdań z działalności i finansów spółki za poprzedni rok i udzieleniu absolutorium z wykonanych obowiązków przez walne zgromadzenie.

Według polskiego prawa, część zmienna wynagrodzenia nie może przekroczyć połowy wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku. Jak jednak podkreślił wiceprezydent Mazur, w krakowskich spółkach miejskich obowiązują uchwały, według których premie nie mogą być większe niż jedna czwarta rocznej pensji. Oznacza to, że wielu z wymienionych w wykazie osobom przyznano najwyższą dopuszczalną kwotę.

"Wygląda na to, że w najbardziej zadłużonym mieście w Polsce, pieniądze zawsze się znajdą. Szkoda tylko, że nie na łatanie dziur w jezdniach, a na łatanie portfeli prezesów. A mieszkańcy coraz częściej z własnej kieszeni muszą łatać dziurę budżetową" - napisał w mediach społecznościowych lider Krakowa dla Mieszkańców.

Trudna sytuacja finansowa Krakowa

Były kandydat na prezydenta Krakowa odniósł się w ten sposób do sytuacji budżetowej miasta, a ta nie wygląda najlepiej. Jak informowaliśmy w listopadzie, na 2026 rok Kraków przewidział rekordowe ponad 10 miliardów złotych dochodu. Mimo to łatanie dziury budżetowej zacznie się najwcześniej w 2027 roku ze względu na prowadzone inwestycje.

Dług miasta na koniec 2025 roku wyniósł 7,8 mld złotych. Z raportu "Rzeczpospolitej" wynika, że Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem w kraju. Pod koniec października na wniosek radnych PiS odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta w związku z sytuacją finansową miasta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że prezydent i radni z KO doprowadzili Kraków "na skraj przepaści finansowej".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
shutterstock_2192376717
Magiczna bariera dochodów Krakowa przekroczona
Urząd Miasta Krakowa
Skończył się papier toaletowy w szkole? Trzeba będzie prosić urzędników o więcej
Bartłomiej Plewnia

Prezydent Miszalski twierdzi, że miastu nie grozi katastrofa finansowa, a za długi miasta obwinia poprzednika - Jacka Majchrowskiego - a także Polski Ład, wprowadzony za czasów Prawa i Sprawiedliwości.

Między innymi w związku z sytuacją finansową miasta, a także na fali niezadowolenia związanej z wprowadzeniem na obszarze około 60 procent powierzchni Krakowa strefy czystego transportu, 27 stycznia ruszyła zbiórka podpisów pod pomysłem zwołania referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

OGLĄDAJ: 81. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Trwają obchody
obchody Auschwitz

81. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Trwają obchody
NA ŻYWO

obchody Auschwitz
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
KrakówKoalicja ObywatelskaMałopolska
Czytaj także:
shutterstock_2552000561
Czujnik zamiast palca. Nowe wytyczne dla cukrzyków
Zdrowie
Zderzenie na trasie S8
Zderzenie samochodu z busem na S8
WARSZAWA
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
Chandra uderzyła. Służby ratowały kierowców z zalanych aut
METEO
warszawa ludzie ulica
800 plus. Nowe zasady dla obywateli Ukrainy
BIZNES
Przejazd w Radości, linia otwocka
Tutaj pociąg jest jak metro. Trzy lata utrudnień na popularnej linii
Dariusz Gałązka
Kolumbijczycy nie dostali zgody na pobyt w Polsce
Kolumbijczyk chciał zobaczyć śnieg, Wenezuelczyk zwiedzać Sosnowiec
Katowice
imageTitle
Identyfikuje się jako mężczyzna, na igrzyskach zawalczy z kobietami
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński przed siedzibą PiS
Brejza przeciwko Kaczyńskiemu, decyzja sądu
Polska
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Prześwietlili budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Negatywna ocena dla ratusza
WARSZAWA
Usłyszała zarzut zabójstwa
Śmiertelny cios prosto w serce. Twierdziła, że to wypadek
Lublin
Mężczyzna zdemolował biuro w urzędzie miasta (zdj. ilustracyjne)
Zdemolował biuro w urzędzie miasta, domagał się mieszkania
WARSZAWA
shutterstock_1368500537
Pracownicy przegrywają z AI. Gigant tnie zatrudnienie
BIZNES
Konferencja po posiedzeniu rządu
Sikorski zapowiedział expose
Polska
Agresorka groziła mężczyźnie nożem
Przyłożyła mu nóż do szyi, kazała jechać
Łódź
imageTitle
Iga Świątek i Jelena Rybakina w ćwierćfinale Australian Open. Gdzie oglądać mecz?
EUROSPORT
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
BIZNES
imageTitle
Rekordowa reprezentacja Stanów Zjednoczonych na igrzyska
EUROSPORT
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Ruszyła zbiórka podpisów
Kraków
Petr Pavel
Polityczny skandal w Czechach
Maciej Wacławik
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Eurocash wygrywa z UOKiK-iem. Potężna kara uchylona
BIZNES
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
METEO
Wyjaśniają sprawę śmierci niemowlęcia (zdj. ilustracyjne)
Niemowlę zmarło w wychłodzonym mieszkaniu
WARSZAWA
shutterstock_2183395155
Oszustwa kredytowe. Jeden z najwyższych wyników
BIZNES
Neil Young
Neil Young w oryginalny sposób zaprotestował przeciw polityce Trumpa
Martyna Nowosielska-Krassowska
Podpisanie 17 stycznia umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur było jednym z ważniejszych wydarzeń początku 2026 roku w Europie
Tylko dwie polskie wódki wśród produktów chronionych w Mercosur. Dlaczego?
Michał Istel
imageTitle
Termometry w Melbourne zwariowały. "Tu są tylko szaleńcy"
EUROSPORT
Michał Gramatyka, Aleksandra Leo
"Michale, serio?". "Tak Olu. Serio"
Polska
Miejsce ataku nożownika w Ustce
Mówili, że był "oazą spokoju", "nie dostrzegli sygnałów". Co wiemy o nożowniku z Ustki
USTKA
Andrzej Duda
Duda dołączył do amerykańskiej organizacji
Polska
Młode drzewa w mieście
Drzewa ratują serca, a trawa szkodzi? Zaskakujące wyniki badań z USA
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica