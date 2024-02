Jest nowa małopolska kurator oświaty. Zastąpiła Barbarę Nowak

Zastąpiła Barbarę Nowak, która kiedyś zwolniła ją z pracy

Modliła się o "uzdrowienie gejów", powielała fake newsy

Barbara Nowak była prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych kuratorek oświaty w Polsce. Wszystko to dzięki skrajnie prawicowym poglądom. W przeszłości podważała między innymi skuteczność szczepionek przeciwko COVID-19, nazywając je "eksperymentem", modliła się o "uzdrowienie gejów", a także powielała fake newsy o "pokojach do masturbacji" w szwedzkich przedszkolach i o aresztowaniu kanadyjskiego ucznia za twierdzenie, że są dwie płcie. Historie przedstawiane przez Barbarę Nowak zweryfikowała redakcja Konkret24. Sprzeciwiała się wywieszeniu w krakowskich szkołach preambuły do Konstytucji RP, nazywając to działanie "szkodliwym".