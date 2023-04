Na autostradzie wjechał w nich tir. Stracili busa, którym wozili pomoc humanitarną

Mieli jechać z córeczką. "To największe szczęście, że jednak została"

Busem podróżowała wiceprezeska fundacji wraz z mężem. - Jechaliśmy do Przemyśla, gdzie mieliśmy odebrać pomoc humanitarną organizacji z USA . Dary miały potem trafić do Ukrainy . Całe szczęście, że jechaliśmy "na pusto", bo gdybyśmy jechali z ładunkiem, po prostu by nas zgniótł - podkreśliła w rozmowie z tvn24.pl Barbara Kamińska-Gryziecka.

Zbierają na zakup nowego busa

- Otrzymamy pieniądze z ubezpieczenia, jednak ze względu na to, że ciężarówka była zza granicy, może to długo potrwać. Tymczasem mamy 66 palet z darami, które musimy porozwozić. To co najmniej 40 ton produktów, które czekają na to, żeby wysłać je do Ukrainy. Do tego chcemy odebrać w Przemyślu dary, po które jechaliśmy w czwartek - wyjaśniła wiceprezeska fundacji.