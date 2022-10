Fundacja Anny Dymnej szuka oszczędności. "Płacimy 200 procent więcej za prąd. Musimy sobie jakoś dać radę"

Anna Dymna: taki piękny dzień, a rachunki wzrastają

Aktorka przyznaje, że fundacja mierzy się - podobnie jak wiele innych podmiotów - ze wzrostami kwot na rachunkach. - Taki piękny dzień, pięknie świeci słońce (...), a rachunki wzrastają. Na razie płacimy 200 procent więcej za prąd. To się zmienia z miesiąca na miesiąc i my musimy sobie jakoś dać radę - mówi Anna Dymna reporterowi TVN24.

"Wierzę, że przetrwamy najgorsze chwile"

Pytana o to, czy oczekuje jakiegoś rodzaju wsparcia, odpowiada, że organizacja zgłasza się do konkursów i występuje do urzędów z prośbami o środki finansowe, jednak o gwarancjach nie ma mowy. - U nas działania długofalowe są najtrudniejsze, bo co chwilę zmieniają się władze, sympatie, pogody. Dobro jest raz dobre, a raz złe. Nic nie wiadomo - stwierdza. aktorka Dodaje, że w Polsce "nie ma płaszczyzny, która byłaby całkowicie apolityczna".