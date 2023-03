Miasto próbuje przegonić dziki, a mieszkańcy nadają im imiona. Największy w stadzie jest Stefan

Krakowski magistrat powołał zespół do spraw "rozwiązania problemu nadmiernej liczby dzików" w mieście. Urzędnicy chcą uporać się z kłopotliwymi gośćmi na osiedlach, których - w związku z afrykańskim pomorem świń - nie można już wywozić do Puszczy Niepołomickiej. Tymczasem sami mieszkańcy częściowo przyzwyczaili się już do obecności zwierząt - największego dzika ze stada, które regularnie pojawia się na osiedlu Podwawelskim, nazwali Stefan.