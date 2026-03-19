Dzik zatrzymał tramwaje w Krakowie. Służby szybko przywróciły ruch

Do nietypowego zatrzymania ruchu tramwajowego doszło w czwartek rano w Krakowie. Około godz. 10 przy przystanku Papiernie Prądnickie motorniczy zauważył na torowisku dzika.
- Zgłosił dyspozytorom, że nie może kontynuować jazdy - przekazał Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.
Zmiany organizacji ruchu
W związku z incydentem tramwaje linii 18 i 50 zostały skierowane do pętli Krowodrza Górka. Na odcinku od tej pętli do pętli Górka Narodowa uruchomiono zastępczą komunikację autobusową.
Na miejsce wezwano straż miejską, która skontaktowała się z fundacją opiekującą się dzikimi zwierzętami.
Dzięki sprawnej interwencji, sytuacja została szybko opanowana, a ruch tramwajowy przywrócono już po godzinie.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: MPK Kraków