Dwunastolatka zatruła się czadem. Krakowski szpital odmówił jej przyjęcia. "To dziwne i przykre"

W niedzielę (4 stycznia) do szpitala powiatowego w Limanowej trafiła 12-latka z silnymi objawami zatrucia czadem. Dziewczynka trafiła do placówki z powodu nagłego zasłabnięcia z utratą przytomności podczas kąpieli w łazience ogrzewanej piecykiem gazowym. Jako pierwszy o sprawie poinformował portal limanowa.in.

Z informacji Onetu z kolei wynika, że jeszcze tego samego dnia limanowska lecznica wysłała karetkę z dziewczynką do Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Szpital jest wyposażony w ośrodek terapii hiperbarycznej, z którego komory korzystają najciężej chorzy pacjenci. Dziewczynka w stanie zagrożenia życia przez trzy kolejne dni jeździła do krakowskiej placówki, gdzie odbywała kilkugodzinną terapię, a następnie wracała do szpitala w Limanowej.

Dyrekcja placówki w Limanowej prosiła o przyjęcia 12-latki do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie z tego powodu, że jest to lecznica o wyższym stopniu referencyjności. Prośba spotkała się jednak z odmową. Chore dziecko musiało codziennie pokonywać karetką w trudnych warunkach atmosferycznych około 70-kilometrową trasę, zamiast zaledwie 13-kilometrowej dzielącej oba krakowskie szpitale.

- Prosiliśmy o miejsce w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym i na pewno także w dwóch innych szpitalach, które mają u siebie pediatrię. Wszędzie usłyszeliśmy, że nie ma miejsc. Nie sprawdzaliśmy, czy to prawda, bo niby w jaki sposób? Ale to naprawdę dziwne i przykre, że Uniwersytecki Szpital Dziecięcy nam odmówił. To szpital wyższej referencyjności. Dziecko w takim stanie powinno tam trafić. To był stan ratowania życia. Na szczęście udało nam się uratować 12-latkę. Nasz zespół stanął na głowie, by zapewnić jej opiekę - mówi w rozmowie z Onetem dyrektor szpitala w Limanowej Marcin Radzięta.

W środę (7 stycznia) stan 12-latki był już na tyle dobry, że została wypisana do domu.

NFZ bada sprawę 12-latki

Sprawą zajął się małopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który - jak udało nam się ustalić - zamierza przeprowadzić kontrolę w szpitalu uniwersyteckim. Na ten moment Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma jeszcze konkretnych ustaleń. Te powinny być znane w ciągu kilku najbliższych dni.

Kontaktowaliśmy się również z krakowską placówką na Prokocimiu, która odmówiła przyjęcia 12-latki, ale niestety bez rezultatu. Wysłaliśmy pytania, czekamy na odpowiedzi.

