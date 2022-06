Dwóch zatrzymanych w jednym aucie. Jeden miał zakaz prowadzenia, drugi jest podejrzany o handel narkotykami

Na początku czerwca małopolscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością narkotykową zatrzymali na krakowskiej Krowodrzy dwóch mężczyzn jadących fordem. "To był przestępczy duet. Narkotykowego dilera woził kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów" - opisuje małopolska policja.

Młodszy prowadził bez uprawnień, starszy miał "dilować"

Okazało się, że problemów z prawem nie uniknie też starszy z zatrzymanych mężczyzn. 47-latek był poszukiwany do odbycia kary pół roku więzienia za przestępstwa narkotykowe. Mimo że powinien zgłosić się do zakładu karnego, według mundurowych nadal trudnił się przestępczym fachem. W użytkowanym przez niego przyblokowym garażu funkcjonariusze znaleźli blisko 650 gramów amfetaminy.

- Nielegalny towar był poporcjowany, schowany do pudła z opisem "dilpaki" i gotowy do sprzedaży na czarnym rynku - powiedział Gleń.

Do 12 lat więzienia

Podejrzany o rozprowadzanie narkotyków mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty "posiadania oraz czynienia przygotowań do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości amfetaminy". Grozi mu do 12 lat więzienia. Z kolei sprawą 38-latka - prowadzącego samochód mimo sądowego zakazu - zajmie się policja. Mundurowi ustalają też pochodzenie znalezionego roweru.