Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Dorożkarze oskarżyli aktywistki o zniesławienie. Za dane o koniach

Dorożki na Rynku Głównym w Krakowie
"Dorożkarze próbują nas zakneblować". Aktywistki Fundacji Viva! oskarżone
Źródło: TVN24
Krakowscy dorożkarze skierowali do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko aktywistkom Fundacji Viva! - Annie Plaszczyk i Magdalenie Matulce. Dorożkarze oskarżyli działaczki o zniesławienie w związku z opublikowanymi przez nie statystykami o losie koni z krakowskiego Rynku. Aktywistki twierdzą, że stowarzyszenie chce im "zakneblować" usta. - To walka o prawdę i o nasze dobre imię - odpowiadają dorożkarze.

Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich oskarżyło o zniesławienie dwie aktywistki Fundacji Viva! - Annę Plaszczyk i Magdalenę Matulkę. W tej sprawie skierowali do sądu prywatny akt oskarżenia, dotyczący - jak twierdzą działaczki - ujawnienia przez nie statystyk, "opracowanych na podstawie informacji pozyskanych z dokumentów urzędowych" oraz z innych dostępnych publicznie źródeł.

"Próbują nas zakneblować"

Według Vivy!, chodzi o zestawienia udostępnione w 2024 roku, a dotyczące pracy 232 koni wożących turystów po Krakowie w latach 2019-2022. Spośród tej liczby aktywistkom udało się ustalić los 223 z tych zwierząt. Jak poinformowały, 118 koni nie kontynuowało pracy w kolejnym sezonie, a 83 konie (około 37 procent) z tej populacji już nie żyje. Niektóre zostały zabite w rzeźni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zima w Tatrach
Konie "dalej będą zasuwać w pocie czoła". Mimo zapowiedzi
Bartłomiej Plewnia
Padł koń dorożkarski w Świnoujściu
Śmierć konia na promenadzie. Wcześniej ciągnął dorożkę
Szczecin
konie morskie oko fasiąg wóz konny
Uczelnia odcina się od badań koni nad Morskim Okiem. "W trosce o ochronę zwierząt"
Bartłomiej Plewnia

Jak przekonują przedstawicielki fundacji, w przypadku 24 koni Urząd Miasta Krakowa dysponował błędnymi numerami chipów, a jeden koń posiadał numer chip zwierzęcia, które zostało zabite w rzeźni w 2014 roku.

- Krakowscy dorożkarze próbują nas zakneblować, ale my nie przestaniemy mówić o sytuacji koni, które pracują w centrum Krakowa, ponieważ jest to temat ważny społecznie - mówiła na konferencji prasowej Anna Plaszczyk z Fundacji Viva!, podkreślając, że podanych przez nie danych "nikt nie zakwestionował".

Zdaniem aktywistki z danych wynika, że "konie z krakowskiego rynku pracują tu krótko, umierają młodo i są często wymieniane".

Dorożki na Rynku Głównym w Krakowie
Dorożki na Rynku Głównym w Krakowie
Źródło: TVN24

Zdaniem działaczki akt oskarżenia stanowi przykład tak zwanego SLAPP-u (ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation), czyli "strategicznego pozwu przeciwko udziałowi społecznemu w życiu publicznym".

– SLAPP to taki siarczysty prawny policzek, który ma zastraszyć osoby działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że można go nazwać pewnego rodzaju przemocą prawną, bo takie skojarzenie samo się nasuwa. Oskarżone aktywistki mają się przestraszyć kosztów procesu, mają się bać skazania, żyć w stresie i lęku przed wynikiem procesu karnego - uważa reprezentująca aktywistki mecenas Katarzyna Topczewska.

Anna Plaszczyk z Fundacji Viva!
Anna Plaszczyk z Fundacji Viva!
Źródło: TVN24

Dorożkarze: to walka o prawdę i dobre imię

Mecenas Eryk Nęcek, który reprezentuje Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich, w rozmowie z tvn24.pl stwierdził, że Fundacja Viva! podała dane za czas pandemii. Z powodu ograniczeń, z którymi mierzyła się branża turystyczna, spośród 36 dorożkarzy z pracy zrezygnowały 22 osoby, które borykały się z problemami finansowymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zarejestrował cyrk, hodował zwierzęta z całego świata. Jest wyrok

Zarejestrował cyrk, hodował zwierzęta z całego świata. Jest wyrok

Poznań
Wigilijny przemysł cierpienia. Nagrania ze śledztwa w hodowlach karpi

Wigilijny przemysł cierpienia. Nagrania ze śledztwa w hodowlach karpi

Bartłomiej Plewnia

- Jednocześnie te konie zniknęły z rejestru, bo dorożkarze skończyli działalność. Panie z fundacji o tym nie wspominają, tylko przedstawiają swoją wersję, że skoro te konie zniknęły, to pewnie z powodu złych warunków - powiedział nam przedstawiciel dorożkarzy, oceniając informacje przekazane przez Fundację Viva! jako "fake news".

Mecenas Nęcek przypomniał, że wobec żadnego dorożkarza nie toczy się żadne postępowanie dotyczące znęcania się nad zwierzętami, a badania realizowane m.in. przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wskazują, że konie są "w bardzo dobrej kondycji".

- Ten akt oskarżenia to walka o prawdę i o nasze dobre imię. Naszym koniom nie dzieje się krzywda. One nie są narzędziem pracy, tylko naszymi partnerami, żyjemy z nimi w symbiozie - dodał przedstawiciel dorożkarzy.

Eryk Nęcek, pytany o konkretne wypowiedzi aktywistek, które stały się podstawą aktu oskarżenia, nie chciał ich podać. - To zostanie ujawnione na etapie postępowania sądowego - powiedział mecenas. Dodał, że akt oskarżenia został złożony w ubiegłym roku, jednak jak dotąd sąd nie wyznaczył daty pierwszej rozprawy.

Przedstawiciel stowarzyszenia poinformował, że dorożkarze domagają się od aktywistek przeprosin oraz zapłaty na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. - Jesteśmy miłośnikami zwierząt i nie chcemy się na tym procesie wzbogacać - zaznaczył mecenas Nęcek.

`
Aktywistki Fundacji Viva! zostały oskarżone o zniesławienie
Źródło: TVN24

Nowe statystyki

Aktywistki Fundacji Viva! wsparła posłanka Lewicy, Daria Gosek-Popiołek.

- Publiczna debata musi opierać się na faktach i te fakty muszą wybrzmieć. A próby zastraszenia osób, które je prezentują opinii publicznej są niedopuszczalne. W stosunku do dwóch aktywistek wytoczono potężne działa, by je zastraszyć: i na to nie ma mojej zgody - mówi posłanka.

Sprawa Ognika umorzona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprawa Ognika umorzona

Bartłomiej Plewnia

W trakcie konferencji prasowej ujawniono też nowe statystyki. Wynika z nich, że w latach 2019-2024 w centrum Krakowa pracowały 394 konie. Losu 16 z nich nie udało się ustalić z powodu błędnych danych zwierząt w systemie magistratu.

Co z pozostałymi? Jak podała Viva!, dziś nie żyje już 129 z nich, czyli 34 procent pracujących. 34 konie miały błędne dane w systemie urzędu miasta, co według organizacji oznacza, że nigdy ich nie kontrolowano, bo nie wykryto błędów.

166 nowych koni rozpoczęło pracę w 2022 roku, przewyższając liczbę wycofanych zwierząt. 34 z nich już nie żyją.

W samym sezonie 2022-2024 w centrum Krakowa pracowało łącznie 266 koni - losy 11 z nich są nieznane. 68 spośród ustalonej i pracującej populacji już nie żyje. Według statystyk fundacji, konie umierały średnio w wieku 11 lat. Najmłodszy zmarł w wieku pięciu lat, najstarszy - w wieku 22 lat.

Fundacja Viva! podała, że w sezonie 2022-2024 do pracy zgłoszono kilka bardzo młodych koni, w tym jednego, który w chwili rozpoczęcia tego sezonu miał zaledwie rok.

Dwie walki. O zakaz dorożek i wpis na krajową listę UNESCO

Aktywiści walczą o całkowity zakaz wykorzystywania w Krakowie koni dorożkarskich. Oprócz Fundacji Viva! w sprawę zaangażowane jest również Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ). - Serce wielkiego miasta nie jest właściwym miejscem do wykorzystywania koni dorożkarskich w celach rozrywkowych - mówiła w 2021 roku prezeska KSOZ, Agnieszka Wypych.

Krakowscy dorożkarze walczą z kolei o co innego: o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Dorożki stanowią - jak twierdzi organizacja - "ważny symbol kultury i tradycji miasta", a taka forma docenienia "pozwoli na jeszcze lepszą ochronę i zachowanie tego unikalnego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń".

Krakowski magistrat podkreśla, że zgodnie z wynikami badań przeprowadzanych przez specjalistów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jednoznacznie wynika, że "konie dorożkarskie na Rynku Głównym nie pracują ponad siły, a wszystkie badane parametry mieszczą się w normie (nawet podczas pracy w wysokich temperaturach)". Analizy obejmowały badania krwi, biochemiczne, pulsometryczne oraz pomiary temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej.

Fundacja Viva! zwraca uwagę, że zamykanie przy wysokich temperaturach postoju dla dorożek na Rynku Głównym jest nieskuteczne, bo konie pracują dalej, tylko w innych miejscach.

Organizacja podejmuje podobne działania również w Tatrach, gdzie domaga się likwidacji konnego transportu do Morskiego Oka. Zdaniem przedstawicielek Fundacji Viva!, konie pracują tam ponad siły. Fiakrzy odpierają zarzuty, wskazując na pomyślne dla nich wyniki badań lekarsko-weterynaryjnych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartłomiej Plewnia / tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
KrakówKoniezwierzętazwierzęta w mieścieMałopolskaSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
Zatrzymali się przed metą i umówili na zupełnie nowy wyścig
EUROSPORT
"Okradli Polaków ze składek zdrowotnych"? NFZ wyjaśnia
NFZ z zastrzykiem gotówki. Wystarczy na rozliczenie ubiegłego roku?
Piotr Wójcik
imageTitle
Ostatni taniec Czerwonki. Zacięta walka o złoto
EUROSPORT
Policja zatrzymała cztery osoby
Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów
WARSZAWA
Andrzej Mountbatten-Windsor
Oszołomiony, przerażony, skulony. Jak powstało słynne zdjęcie
UOKiK
Milionowa kara dla firmy pożyczkowej. Sąd przyznał rację UOKiK
BIZNES
Donald Trump
"Ograniczony" atak na Iran? Krótka odpowiedź Trumpa
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
Niosły pomoc na granicy, zatrzymali je strażnicy. Jest wyrok
Białystok
Polska 2050
Kilkudziesięciu działaczy Polski 2050 odchodzi z partii
Polska
GettyImages-2262664925
Faworyci do złota grają z obrońcami tytułu. Stawką olimpijski finał
RELACJA
shutterstock_729228883
Fatalne wieści dla portfeli Polaków. "To wszystko niemal gwarantuje" podwyżkę
BIZNES
shutterstock_2460004295_1
Ciemne chmury nad branżą. "Rynek to podejście szybko zweryfikował"
Łukasz Figielski
imageTitle
Biegł po medal, skończyło się dramatem. "Silny ból w okolicy serca"
EUROSPORT
Johannes Hoesflot Klaebo
Jak "przeciętny Kowalski" stał się "ewenementem". Już jest najlepszy w historii
Marcin Złotkowski
Halo słoneczne w Świnoujściu
Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"
METEO
Pies wytrenowany do wyrzucania śmieci na nielegalne wysypisko
Co i dokąd niesie ten pies? Władze nie mają wątpliwości
imageTitle
Startowała niemal pod własnym domem. Piękna historia Włoszki zakończona upadkiem
EUROSPORT
zaloba shutterstock_2514906137
Nowe badania: mózg może traktować wspomnienia o zmarłym jak nagrodę
Zdrowie
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
WARSZAWA
shutterstock_769740769
Dał złote sztabki na naprawę rur. "Brak mi słów"
BIZNES
Trafili na trzy miesiące do aresztu
Dzwonili i nakłaniali do przelewów. Pokrzywdzonych jest ponad 20 osób
Lublin
Odwilż, roztopy, przedwiośnie, ciepło
To będzie diametralna zmiana w pogodzie
METEO
nvidia czip shutterstock_1060748543
Wielkie firmy łączą siły. Potężna inwestycja
BIZNES
Wacław Depo
Arcybiskup powołał zespół. Chce ustalić "wszystkich sprawców krzywd"
Katowice
Donald Trump
Sąd Najwyższy zdecydował w sprawie ceł Trumpa
BIZNES
imageTitle
Miał dość i rzucił ręcznik na stół. Rywal wybuchnął śmiechem
EUROSPORT
shutterstock_2253673593_1
Broń na mutujące wirusy. Czekaliśmy na to od stuleci
Zdrowie
Kalifornia, góry Sierra Nevada. Okolice zejścia lawiny
"Były matkami, żonami i przyjaciółkami". Podano, kim są ofiary lawiny
shutterstock_2633456713
Duża sieć wycofuje makaron
BIZNES
Rodzina po raz pierwszy zwróciła się do oskarżonego o spowodowanie wypadku Sebastiana M.
"Kilkanaście minut przed ich śmiercią rozmawiałam z córką"
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica