Diler próbował wyrzucić walizkę z mefedronem wartym prawie milion złotych

Policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań na krakowskim Podgórzu może przebywać 33-latek podejrzewany o posiadanie znacznych ilości narkotyków. - Kiedy policjanci zapukali do drzwi wytypowanego mieszkania, usłyszeli rozmowy i odgłosy dochodzące z wnętrza. Jednak pomimo wielokrotnego dobijania się do drzwi i okrzyków "Policja!" nikt im nie otwierał. Wówczas funkcjonariusze zdecydowali o siłowym wejściu do pomieszczeń mieszkalnych - informuje rzecznik małopolskiej policji mł. inspektor Sebastian Gleń.