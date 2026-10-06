Kraków "Denar pozostanie w naszej pamięci jako wyjątkowy mieszkaniec krakowskiego zoo" Anna Winiarska |

Słonica Erna "wraca" do stada Źródło wideo: PAP Źródło zdj. gł.: Krakowski Ogród Zoologiczny

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O śmierci samca żyrafy zoo poinformowało we wtorek na Facebooku.

"Od dłuższego czasu opiekunowie obserwowali u Denara problemy z pobieraniem pokarmu. W związku z tym jego dieta była modyfikowana i dostosowywana do jego potrzeb. Jego stan był na bieżąco obserwowany przez opiekunów i lekarza weterynarii" - czytamy w komunikacie. Badania mają pomóc ustalić dokładne przyczyny śmierci żyrafy.

Trudny moment dla opiekunów

Samiec żyrafy urodził się w 2012 roku w czeskim Libercu, a do Krakowa przyjechał w 2013 roku. Tu spędził ostatnie 13 lat życia.

"Denar był dużym, pięknym samcem o spokojnym i nieśmiałym charakterze. Dla jego opiekunów jest to szczególnie trudny moment. Przez lata wspólnie z Denarem tworzyli codzienną relację opartą na zaufaniu i wzajemnym poznaniu. Jego obecność była częścią ich każdego dnia. Denar na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako spokojny, dostojny i wyjątkowy mieszkaniec krakowskiego zoo. Będzie nam go bardzo brakowało" – przekazało zoo.

Żyrafy Malman, Denar i Malik z krakowskiego zoo Źródło zdjęcia: Krakowski Ogród Zoologiczny