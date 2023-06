Urząd zapowiada konkurs na nowego dyrektora teatru, pracownicy protestują

"Konkurs może być ogłoszony, lecz nie musi. To jedna z opcji wyłonienia kandydata, lecz nie jedyna. Jako zespół jesteśmy przekonani, że w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest kontynuacja drogi, którą wspólnie z naszym dyrektorem podjęliśmy" – napisali członkowie teatru w oświadczeniu odczytanym przez Andrzeja Grabowskiego w czwartek w Teatrze im J. Słowackiego. "Kategorycznie sprzeciwiamy się powoływaniu nowego kierownictwa teatru, ponieważ w naszej wierze będzie to oznaczało zahamowanie rozwoju i zaprzepaszczenie osiągnięć wypracowanych przez nas w ostatnich latach" – podkreślili.

Konkurs na dyrektora teatru

Czwartkowe spotkanie w teatrze zostało zorganizowane w odpowiedzi na opublikowaną we wtorek informację Zarządu Województwa Małopolskiego o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. J. Słowackiego. W informacji zapowiedziano, że postępowanie konkursowe rozpocznie się 17 lipca, a przewidywany termin jego zakończenia to 31 października.

Tego samego dnia do teatru wpłynęła odpowiedź marszałka Witolda Kozłowskiego na pisma związkowców z przełomu maja i czerwca, w których przekonywali o słuszności przedłużenia kadencji obecnego dyrektora i starali się o rezygnację z planów rozpisania konkursu na to stanowisko. Wśród argumentów podnosili "najlepszą od lat kondycję artystyczną i organizacyjną" teatru, umiejętność zarządzania zespołem przez obecną dyrekcję, a także prawną możliwość przedłużenia kadencji.

"Tryb konkursowy jest trybem podstawowym"

- Zdaniem zarządu konkurs jest najbardziej transparentną formą wyboru kandydata na to stanowisko. Biorąc pod uwagę przepisy, przede wszystkim to, że Teatr Słowackiego jest wpisany do załącznika [do rozporządzenia – PAP] ministra kultury i jest instytucją o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej, to ten tryb konkursowy jest trybem podstawowym, jeśli chodzi o wyłonienie dyrektora – skomentowała rzeczniczka prasowa Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Opyd. - Oczywiście to od organizatora, czyli w tym wypadku województwa małopolskiego zależy, który z tych trybów wybierze. Natomiast sugestia jest taka, że w przypadku tych instytucji o szczególnym znaczeniu tryb konkursowy jest trybem podstawowym – podkreśliła.