Miejscy pomocnicy wracają do Krakowa. Będą pomagać turystom, ale i reagować na niewłaściwe zachowanie

Krakowscy urzędnicy poinformowali o wznowieniu projektu "City helpers", który na próbę został uruchomiony w wakacje 2021 roku. Tytułowi miejscy pomocnicy to osoby, które do niemal połowy września będzie można spotkać w zabytkowym centrum miasta. Udzielają informacji turystycznej, służą radą, ale też reagują na wybryki.

Głośni imprezowicze, pijani turyści

Od poniedziałku do środy będzie można ich spotkać od 12:00 do 16:00, w czwartki i niedziele - od 12:00 do 20:00, a w piątki i soboty od 12:00 do 23:00. W dni i noce kojarzone z wyjściami do klubów ulice patrolować będzie 16 osób.