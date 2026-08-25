Ciało kobiety i ranny mężczyzna w mieszkaniu. "Sprawa może mieć charakter kryminalny"
Jak powiedział mł. asp. Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, ciało kobiety w wieku około 70 lat znaleziono we wtorek w jednym z mieszkań przy ulicy Fatimskiej na krakowskich Bieńczycach.
"Sprawa może mieć charakter kryminalny"
W tym samym lokalu znajdował się ranny mężczyzna w wieku około 40 lat. Został on przewieziony do szpitala.
- Na miejscu zostały wykonane oględziny pod nadzorem prokuratora. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo. Sprawa może mieć charakter kryminalny - powiedział Wawrzuta.
Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że ranny mężczyzna był synem zmarłej kobiety.
Wawrzuta nie odpowiedział na nasze pytania o to, w jaki sposób służby dowiedziały się o zdarzeniu ani czy kobieta miała jakieś zewnętrzne obrażenia. Policja wykluczyła wstępnie, by w chwili śmierci kobiety i powstania u mężczyzny obrażeń w mieszkaniu znajdował się ktoś jeszcze.