Ciało 20-latki w mieszkaniu. "Obrażenia wskazują na udział osób trzecich"

czytaj dalej

Obawy o zbyt szybki rozwój sztucznej inteligencji miały doprowadzić do zwolnienia szefa OpenAI Sama Altmana - poinformowały "New York Times" i Bloomberg. W niedzielę negocjował jeszcze warunki powrotu. Najnowsze doniesienia The Information wskazują, że Altman nie wróci na stanowisko.