Chcą stworzyć ośrodek dla sierot wojennych. Koreańska uczelnia przekazała miastu 100 tysięcy dolarów

Rosyjska agresja na Ukrainę pod wieloma względami była dla Władimira Putina strzałem we własne kolano. Jedną z najbardziej katastrofalnych konsekwencji inwazji z punktu widzenia Rosji będzie przystąpienie Finlandii do NATO, a perspektywa ta staje się coraz bardziej prawdopodobna - pisze portal stacji CNN. Członkostwo w Sojuszu rozważa także Szwecja. Jak ocenił we wtorek szwedzki minister obrony, taki krok wzmocniłby zdolności obronne obu państw nordyckich.