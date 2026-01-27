Chcą odwołać prezydenta Krakowa. Ruszyła zbiórka podpisów

"Prezydent Miszalski dokręcił śrubę" Źródło: TVN24

Dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Barbara Golanko powiedziała we wtorek, że powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum "jest podpisane przez 21 osób".

Jak wyjaśniła, teraz – zgodnie z procedurą - KBW będzie weryfikować, czy podpisane osoby są mieszkańcami Krakowa. Następnie KBW musi zapytać prezydenta Krakowa, czy też takie powiadomienie otrzymał. Od chwili potwierdzenia otrzymania powiadomienia przez urząd miasta, liczone jest 60 dni na zbiórkę podpisów ws. przeprowadzenia referendum.

Potrzebują prawie 60 tysięcy podpisów

We wtorek rano o złożeniu takiego powiadomienia do prezydenta miasta poinformował przewodniczący rady i zarządu dzielnicy Stare Miasto, Jan Hoffman.

Aby doszło do organizacji referendum grupa obywateli musi zebrać poprawne podpisy 10 proc. uprawnionych do głosowania, czyli (według stanu na koniec 2025 r.) 58 355 podpisów. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze prezydenta. O wyniku wyborów decyduje większość głosów "za" lub "przeciw" odwołaniu Miszalskiego z funkcji.

Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa z ramienia PiS, poinformował we wtorek przed południem, że zbiórka podpisów już ruszyła. Do wpisu na ten temat dołączył zdjęcia osób w niebieskich kamizelkach, na których nadrukowano napis "REFERENDUMKRK".

Przeciwnicy prezydenta, w tym politycy Konfederacji i PiS, obwiniają go m.in. o zadłużenie miasta, rosnące ich zdaniem bezrobocie, problemy z transportem publicznym, wprowadzenie strefy czystego transportu (SCT).

Inicjatorzy referendum zapowiedzieli konferencję prasową na godz. 12 przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa (plac Wszystkich Świętych 3-4).

21 kwietnia 2024 r. Miszalski w drugiej turze wyborów uzyskał ponad 51 proc. poparcia i wygrał z radnym, przedsiębiorcą, aktywistą i byłym posłem PO Łukaszem Gibałą, którego poparło prawie 49 proc. głosujących.

