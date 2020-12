Należeli do różnych klubów, ale "doskonale współdziałali". Pseudokibice odpowiedzą za handel narkotykami

- Trzon zorganizowanej grupy przestępczej stanowili pseudokibice trzech różnych klubów sportowych. Mimo przynależności do różnych grup pseudokibicowskich, podejrzani doskonale współdziałali w przestępczości narkotykowej – zauważa Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Wszystko zaczęło się, gdy pod koniec czerwca policjanci CBŚP zatrzymali dwóch mężczyzn przemycających kokainę z Królestwa Niderlandów do Polski. Oprócz pół kilograma kokainy znaleziono przy nich 0,6 kg 3-Chlorometkatynonu, czyli 3-CMC, bardzo silnego narkotyku syntetycznego. Jak informuje policja, wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowano na ponad 187 tys. zł. Obaj mężczyźni zostali aresztowani.

Zarzuty

- Podczas akcji policjanci zabezpieczyli ponad 1,5 kg amfetaminy, marihuanę i haszysz, do badań trafią także dwie jednostki broni wraz z amunicją. Policjanci przejęli również profesjonalną tabletkarkę służącą do produkcji tabletek ecstasy. Na jednej z przeszukiwanych posesji funkcjonariusze znaleźli dwa skradzione motocykle i rower – wylicza Jurkiewicz.

Siedmiu zatrzymanych usłyszało w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia licznych przestępstw narkotykowych, jeden z nich będzie odpowiadał również za kierowanie tą grupą. Jedna osoba usłyszała zarzut posiadania narkotyków. Za wprowadzanie do obrotu narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia, natomiast za przetwarzanie i przemyt nawet do 15 lat.