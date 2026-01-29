Logo strona główna
"Polak na Donbasie" ścigany listem gończym. Apelował o wstępowanie do rosyjskiej armii

Prokuratura Okręgowa w Krakowie
Kraków, województwo małopolskie
Źródło: Google Earth
Zarzuty i list gończy za "Polakiem na Donbasie". Mężczyzna jest poszukiwany za szerzenie dezinformacji, walkę w szeregach obcej armii i nawoływanie do wstępowania do armii rosyjskiej.

O sprawie poinformowała w komunikacie Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec. - Wobec mężczyzny prokurator 8 Wydziału do spraw Wojskowych tutejszej Prokuratury Okręgowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących dwóch przestępstw, jakich dopuścił się były żołnierz: udziału w działalności obcego wywiadu i podjęcia służby w obcym wojsku - poinformowała prokurator Bożek-Michalec.

List gończy za byłym żołnierzem

W komunikacie prokuratury zostały podane przestępstwa, jakich miał się dopuścić były żołnierz Sił Zbrojnych RP. "Art. 130 § 9 kk - udział w działalności obcego wywiadu - Federacji Rosyjskiej i działanie na jego rzecz poprzez prowadzenie dezinformacji m.in. za pomocą serwisu internetowego „TIK TOK” przy użyciu profilu medialnego „PolaknaDonbasie”, polegającej m.in. na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji oraz wprowadzających w błąd informacji mających na celu wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, z art. 141 § 1 kk - podjęcie służby w obcym wojsku" - podała prokuratura.

Dezinformacja w mediach społecznościowych

Płk Karol Czuba z 8 Wydział do spraw Wojskowych przy Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w rozmowie z tvn24.pl, przekazał jakie treści mężczyzna publikował w mediach społecznościowych. - Prowadził dezinformację na rzecz obcego wywiadu, mającą na celu wywołanie zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, wzywając do zaprzestania jakiejkolwiek pomocy stronie ukraińskiej. Nawoływał do zmiany polityki prowadzonej przez organy państwa polskiego oraz Unii Europejskiej na prorosyjską, oraz do zmiany nastawienia opinii publicznej do ukraińskich uchodźców wojennych, apelując przy tym o wstępowanie do armii rosyjskiej. Zachęcał do walki nie tylko z imigrantami, lecz też z "niemieckimi namiestnikami, którzy rządzą w Polsce" - przekazał płk Czuba. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego wydany został list gończy, który został wysłany do 1 komisariatu policji w Częstochowie, w związku z ostatnim miejscem zameldowania poszukiwanego mężczyzny.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Krakówwojewództwo małopolskieABWPolscy żołnierzeŻołnierzeRosja
