Były kierownik po 15 latach procesów skazany za korupcję

Obrońca Jana T. wnioskował o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Prokuratura domagała się zasądzenia wyższej kwoty przepadku korzyści majątkowych.

W środę sąd apelacyjny częściowo zmienił wyrok, uznając, że wartość przyjętych łapówek była wyższa i podniósł kwotę przepadku do 888 tys. zł.

5,5 roku więzienia

Były krakowski urzędnik Jan T. w latach 2004-2007 - jako kierownik miejskiej jednostki - Zarządu Dróg i Komunikacji - przyjmował korzyści majątkowe. Po trwającym blisko 14 lat procesie w lipcu ubiegłego roku sąd okręgowy skazał Jana T. za przyjęcie trzech łapówek, które obejmowały materiały i prace budowlane w prywatnym domu, opłacenie naprawy samochodu i zegarek.

Były urzędnik usłyszał karę 5,5 roku więzienia, 70 tys. grzywny i przepadek korzyści majątkowych - 578 tys. zł. Wyrok zaskarżyli obrońca Jana T. i prokurator.

Obok Jana T. skazane zostały osoby mające związek z procederem, w tym oskarżony o wręczanie korzyści majątkowych Józef K.

Akt oskarżenia w tej sprawie prokuratura sformułowała w 2008 roku. Proces przed sądem okręgowym formalnie rozpoczął się w 2010 roku, a przed sądem apelacyjnym w listopadzie br.

