"Dotkliwie pogryziony" Hiszpan na deskorolce. Policja szuka właścicieli psa

Do ataku doszło 1 czerwca wieczorem w rejonie bulwarów wiślanych przy ul. Konopnickiej w Krakowie. Jak podaje policja, jadący na deskorolce Hiszpan został pogryziony przez mijanego psa w okolice krocza.

- Możemy mówić o dotkliwym pogryzieniu. Do dzisiaj właściciele nie zgłosili się na przesłuchanie. Prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia personaliów tych osób – powiedział w poniedziałek Piotr Szpiech, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Kraków. Pogryzienie przez psa

Pogotowie ratunkowe udzieliło poszkodowanemu pomocy medycznej, a następnie zabrało go do szpitala.

Szukają właścicieli

- Podczas interwencji mężczyzna twierdził, iż nie będzie nic zgłaszać. Policjanci poinformowali go jednak o późniejszej możliwości zgłoszenia tego, co się stało. Mężczyzna zdecydował się na to 5 czerwca – wyjaśnił Szpiech.