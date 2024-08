Kładka powstająca w centrum Krakowa budzi emocje. Jest ruch prokuratury, zgłasza sprzeciw

czytaj dalej

Donald Tusk przekazał, że dysponuje mailami, które osoby zatrudnione przez byłego szefa Rządowego Centrum Legislacyjnego chciały usunąć z komputerów. Według premiera nie świadczyły one żadnej pracy na rzecz rządowej legislacji, a jedynie byłyi zaangażowane w kampanię wyborczą Krzysztofa Szczuckiego do Sejmu. Tusk powiedział, że pracownicy zapomnieli, iż system kopiował ich "wymianę informacji, polegającą na tym: kup połówkę dla tego gościa, który wywiesza baner dla naszego kandydata". Szczucki odniósł się w mediach społecznościowych do słów premiera.