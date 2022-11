Tragiczny finał bójki. Nie żyje 23-latek, jego rówieśnik trafił do szpitala. Trzy osoby zatrzymane

Nie żyje 23-latek dźgnięty ostrym narzędziem, a jego rówieśnik trafił do szpitala. To tragiczny efekt bójki, do której doszło w nocy z czwartku na piątek na krakowskiej Olszy. Starły się tam dwie grupy. Policjanci zatrzymali w tej sprawie trzy osoby.