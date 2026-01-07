Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kosa w dachu, zniszczona zieleń, bohomazy. "Co wam zrobiła choinka?"

W dach domku ogrodowego wbito kosę
Zdewastowany ogród społeczny w Krakowie
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Po tym, jak nieznani sprawcy zdewastowali ogród społeczny na Starym Bieżanowie, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zawiadomił policję. Wandale wbili kosę w dach domku ogrodowego i zostawili po sobie bohomazy.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie poinformował w środę o zniszczeniach dokonanych na terenie ogrodu społecznego "Stary Bieżanów" przez nieznanych sprawców. Ogrody społeczne to powstałe z inicjatywy ZZM zielone przestrzenie dla lokalnych społeczności mieszkańców, którzy mogą wspólnie np. uprawiać warzywa czy inne rośliny.

Z wpisu urzędników wynika, że już wcześniej wandale brali sobie za cel takie ogrody. Jednak - jak przekazano - "tym razem skala dewastacji jest wyjątkowo bolesna".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"

Kontrowersyjny napis na witrynie. Cukiernia przeprasza. "Jest nam głupio"

Katarzyna Kędra
Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci

Fotoradar rekordzista zniszczony po raz trzeci

WARSZAWA

Kosa w dachu, zniszczona choinka, bohomazy

Jak widać na załączonych przez zarząd zieleni zdjęciach, sprawcy wbili kosę w dach domku ogrodowego, co - jak poinformował urząd - spowodowało "poważne uszkodzenia konstrukcji".

Zdewastowany ogród społeczny w Krakowie
Wandale pojawili się w ogrodzie pod koniec ubiegłego roku
Wandale pojawili się w ogrodzie pod koniec ubiegłego roku
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Sprawcy zostawili po sobie bohomazy
Sprawcy zostawili po sobie bohomazy
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
W dach domku ogrodowego wbito kosę
W dach domku ogrodowego wbito kosę
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Wandale pojawili się w ogrodzie pod koniec ubiegłego roku
Wandale pojawili się w ogrodzie pod koniec ubiegłego roku
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Nie oszczędzili nawet zieleni
Nie oszczędzili nawet zieleni
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Nie oszczędzili nawet zieleni
Nie oszczędzili nawet zieleni
Źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

"Dach został naruszony w taki sposób, że znajdujące się wewnątrz narzędzia i materiały są narażone na zawilgocenie i zniszczenie. Zdewastowano również elementy zieleni - w tym choinkę - a na terenie ogrodu pojawiły się bohomazy, które dodatkowo potęgują poczucie chaosu i braku szacunku dla wspólnej przestrzeni" - czytamy we wpisie.

Jak przekazał ZZM, sprawa została zgłoszona na policję.

"Co wam zrobiła choinka?"

Z wpisów opublikowanych na stronie Stowarzyszenia Ogród Społeczny "Stary Bieżanów" wynika, że do dewastacji doszło pod koniec ubiegłego roku. Jak pisali przedstawiciele grupy, "kolejny raz" zastali oni "ogród w ruinie". "Przez dziurę, którą zrobiliście, do środka dostaje się wilgoć i, mimo że mamy zimę, wszystkie rzeczy wewnątrz niszczeją. Pytamy też: komu przeszkadzała choinka? Co ona Wam zrobiła?" - pytali członkowie stowarzyszenia. Poinformowali przy tym, że znają twarze sprawców, a "nazwiska nie są anonimowe". Według wpisu to młodzi ludzie. Opiekunowie ogrodu zaapelowali do nich o naprawienie szkód w celu "zachowania twarzy".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna został zatrzymany
Opluł radiowóz i wyrysował na nim swoje nazwisko
Opole
SCT KRAKÓW
Znaki Strefy Czystego Transportu znikają i są niszczone
Kontrola samochodów wjeżdżających do Strefy Czystego Transportu w Krakowie
Pierwsze kary za nielegalny wjazd do Strefy Czystego Transportu w Krakowie

Jednocześnie stowarzyszenie poprosiło o wsparcie finansowe w celu zakupu i zamontowania "dodatkowych kamer monitoringu". Z ostatniego opublikowanego wpisu wynika, że dach domku został naprawiony przez pana Tomasza, który jest zaangażowany w tworzenie innego ogrodu społecznego - "Tajemniczego Podgórskiego Ogrodu". "Cieszymy się ogromnie, że możemy wspierać się nawzajem między ogrodami społecznymi. Właśnie taka współpraca pokazuje, jak wielką siłę ma solidarność i sąsiedzka życzliwość" - napisali przedstawiciele stowarzyszenia.

W komunikacie ZZM podkreślono, że "niestety takie sytuacje znane są również innym ogrodnikom w Krakowie". "To smutne, że miejsca tworzone z pasją padają ofiarą aktów wandalizmu, kradzieży i zachowań, które pokazują, że troska o wspólną przestrzeń to pojęcie dla niektórych tak abstrakcyjne. Nie pomagasz? To chociaż nie przeszkadzaj. Wystarczy tylko tyle!" - zaznaczył Zarząd Zieleni Miejskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bp/tok

Źródło: ZZM, Ogród Społeczny "Stary Bieżanów"

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Udostępnij:
TAGI:
KrakówWandalizmSamorząd
Czytaj także:
Giorgia Meloni
Cztery osoby z młodzieżówki zaatakowane. Meloni zabrała głos
Świat
Krzyż
Awantura o krzyż. Wójt zawiadomił prokuraturę w sprawie nauczycielki
Trójmiasto
NOMINACJE PROFESORSKIE W PŁACU PREZYDENCKIM
Nawrocki rozdał 112 nominacji profesorskich. Jednej zabrakło
Polska
Małżeństwa w Polsce
Sąd unieważnił małżeństwo przez ChatGPT
Świat
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
Intensywne opady śniegu, śnieżyca, noc
Śnieżyce i trzaskający mróz. IMGW ostrzega
METEO
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
imageTitle
Najcenniejszy piłkarz świata. Dystansuje Haalanda i Mbappe
EUROSPORT
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
BIZNES
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
WARSZAWA
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
imageTitle
Co planuje Messi. Po karierze chce zostać przy piłce
EUROSPORT
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
METEO
Donald Trump
CNN: Amerykanie nie popierają wizji Trumpa. Sondaże są zgodne
Świat
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
WARSZAWA
Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania
Świat
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
BIZNES
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy
Świat
Kierowca uciekał przed policjantami drogą ekspresową numer 19
Uciekał przed policją, w aucie zostawił pasażerów. Nagranie
Lublin
Schronisko dla osób pozbawionych prądu w jednej z berlińskich szkół
Zakończył się największy blackout "od drugiej wojny światowej"
Świat
Zderzenie na moście Północnym
Auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
WARSZAWA
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
WARSZAWA
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
BIZNES
Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc
Wrocław
Stephen Miller
Jak żart stał się groźbą. Co wiemy o prawej ręce Donalda Trumpa
Świat
imageTitle
Triumfator TCS na czele. Słoweńcy stawią się w Zakopanem w najmocniejszym składzie
EUROSPORT
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
WARSZAWA
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę
BIZNES
szczepienie shutterstock_2190083545_1
Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica