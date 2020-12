Rzucił kamieniem w zabytkowy obraz, grozi mu więzienie

Przyznał się, trafił do aresztu

- Już następnego dnia policjanci zatrzymali 50-latka, który w czasie przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu - podał Gleń. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia zabytku, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd tymczasowo aresztował go na dwa miesiące.