Amerykańskie wojska specjalne otworzyły stałą bazę w Krakowie. Nazywa się Camp Miron - na część Mirosława Mirona Łuckiego, żołnierza polskich sił specjalnych, który zginął w 2013 roku w Afganistanie. W bazie będzie od 150 do 200 amerykańskich "specjalsów". To pierwsza w Polsce i jednocześnie najbardziej na wschód wysunięta stała baza wojsk specjalnych Stanów Zjednoczonych w Europie. Odwiedził ją nasz reporter Marcin Kwaśny.

Pierwsza taka baza

Camp Miron

Podkreślił, że po raz pierwszy w Polsce jest rozwinięta bateria sił specjalnych USA. - Co by nie mówić, wzmacnia to nasze bezpieczeństwo. Z drugiej strony pokazuje też, jak do spraw bezpieczeństwa podchodzi nasz najbliższy sojusznik - dodał generał.