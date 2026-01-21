Przylecieli z Abu Zabi, mieli sfałszowane wizy

Port lotniczy Kraków-Balice Źródło: Google Earth

W poniedziałek nad ranem funkcjonariusze Straży Granicznej na krakowskim lotnisku zatrzymali czterech obywateli Pakistanu, którzy usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

"Podczas kontroli granicznej stwierdzono, że szwedzkie wizy, którymi się posługiwali, były sfałszowane. W związku z popełnionym przestępstwem, w porozumieniu z prokuratorem dla Krakowa Prądnik-Biały ustalono karę grzywny, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego w całości" - przekazuje Kinga Wolak z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Otrzymali też decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Polski. Wrócili już do Abu Zabi.

