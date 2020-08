16-latek skoczył do wody i uratował kolegę, sam utonął

16-latek skoczył do wody ratować swojego kolegę, który miał problem z powrotem do brzegu. Uratował go, lecz sam zniknął pod taflą wody.

Do tragicznego wypadku doszło na krakowskim zalewie Bagry. Utonął tam 16-latek. Chłopak ruszył na pomoc swojemu koledze, który miał problem, by wrócić do brzegu. Uratował go, lecz sam zniknął pod taflą wody.