Pasażer autobusu kilka razy ugodzony nożem. Podejrzany o atak jest już w areszcie

Krakowscy policjanci zatrzymali w Skawinie mężczyznę podejrzanego o to, że wielokrotne ugodził nożem pasażera autobusu linii 112 w Krakowie. 38-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 17 grudnia w autobusie linii 112 przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Jak informowała wtedy Barbara Szczerba z zespołu prasowego małopolskiej policji, w godzinach popołudniowych wpłynęło zgłoszenie, że w autobusie komunikacji miejskiej znajduje się ranny mężczyzna. 27-latek został najpierw zaatakowany gazem pieprzowym, a następnie ugodzony kilkakrotnie nożem w ręce i nogi. Kiedy na miejsce przyjechały służby, ranny był przytomny. Został opatrzony i przewieziony do szpitala. Na miejscu policjanci zabezpieczyli monitoring, przeprowadzili oględziny i przesłuchali świadków w celu zidentyfikowania i zatrzymania napastnika.

Zatrzymanie w Skawinie

38-latkowi został przedstawiony zarzut usiłowania spowodowania u pokrzywdzonego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W oparciu o zebrany materiał dowodowy Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. 25 grudnia sąd przychylił się do wniosku prokuratury i najbliższy czas podejrzany spędzi w areszcie. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Zarzuty dla jeszcze dwóch osób

Jednocześnie w sprawie zostało zatrzymanych kilka innych osób. Jedna z nich usłyszała zarzut poplecznictwa oraz kierowania gróźb karalnych, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Wobec niej również sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Kolejna z zatrzymanych w tej sprawie osób usłyszała zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.