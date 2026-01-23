Zakradł się do mieszkania w nocy, próbował udusić 13-latkę

Kraków Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do włamania doszło 8 stycznia, w mieszkaniu przebywała matka i jej córki w wieku 13 i 17 lat. Około godziny 1.30 starszą z dziewczynek obudził hałas dochodzący z klatki schodowej.

"Następnie usłyszała, że ktoś wszedł do niezamkniętego mieszkania, skierował się do jej pokoju, gdzie przeglądał zawartość torebki, zabrał leżącego na łóżku laptopa i wyszedł na zewnątrz" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Zaatakował 13-latkę. Próbował dusić, uderzył w twarz

Nastolatka pobiegła obudzić matkę. Nieznajomy w tym czasie wrócił do mieszkania. Tym razem skierował się do pokoju, w którym spała 13-latka.

"Intruz chwycił śpiącą dziewczynkę za szyję, próbując ją dusić i uderzył w twarz, po czym spłoszony jej krzykiem i krzykiem pozostałych dwóch kobiet uciekł z mieszkania. W wyniku zdarzenia dziewczynka odniosła powierzchowne obrażenia" - podaje prokuratura.

Policja ustaliła rysopis napastnika. Zatrzymany został 41-letni Damian M. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kradzieży, grozi mu do 15 lat więzienia. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

O sprawie prokuratura poinformowała w czwartek (22 stycznia). "W związku z tym niebezpiecznym zdarzeniem policja i prokuratura apeluje i przypomina, aby w trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pozostałych lokatorów bezwzględnie zamykać drzwi naszych mieszkań i domów" - podkreślili śledczy w komunikacie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD