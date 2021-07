Proces w sprawie wypadku Beaty Szydło wstrzymany. Po wniosku w sprawie jednego z sędziów

Władysław Pociej, obrońca Kościelnika, argumentuje, że w składzie jest sędzia, który awansował z sędziego pracującego w Wieliczce na wiceprezesa Sądu Rejonowego w Krakowie, a stamtąd został oddelegowany do pracy w sądzie apelacyjnym. Tymczasem, jak podkreśla adwokat, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma bardzo duże wątpliwości co do tego, jak delegowani są w Polsce sędziowie.