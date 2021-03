Apelacja w sprawie wypadku Beaty Szydło. Sąd ponownie przesłucha świadków

"Walczę o prawdę"

Pytany o kwestię ewentualnego pokrycia przez swojego klienta kosztów sądowych, Pociej przypomniał, że są one już na ten moment "bardzo wysokie", co wynika m.in. z liczby opinii, jakie zostały w tej sprawie sporządzone i konieczności powołania biegłego zagranicznego. Żądanie prokuratury odbiera wobec tego jako "próbę wywarcia presji" na swojego klienta. - Nie sądzę, aby był on w stanie te koszty sądowe uiścić - podsumował adwokat. Zwracając uwagę na fakt, że do wypadku doszło cztery lata temu, obrońca Kościelnika ocenił, że jak na postępowanie o "nazwijmy to - zwykły wypadek komunikacyjny" to jest to "jeden ze swoistych rekordów w tej materii".