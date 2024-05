Przekazanie władzy w Krakowie. Aleksander Miszalski nowym prezydentem

Audyt, rozmowa z pracownikami, pozyskiwanie środków finansowych - to plan nowego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego na pierwsze miesiące rządów. We wtorek były poseł Koalicji Obywatelskiej został zaprzysiężony na prezydenta, zastępując odchodzącego z urzędu po niemal 22 latach Jacka Majchrowskiego. - Wstanę, nie będę się golił, w piżamie pochodzę po domu - mówił z kolei o swoich planach na najbliższy czas ustępujący samorządowiec.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa Aleksander Miszalski - do niedawna poseł Koalicji Obywatelskiej - złożył we wtorek ślubowanie i został 48. prezydentem Krakowa, zastępując na stanowisku odchodzącego z urzędu po niemal 22 latach nieprzerwanych rządów Jacka Majchrowskiego.

Aleksander Miszalski nowym prezydentem Krakowa

- Proponuję krakowianom zmianę, ale zmianę, która będzie rozsądna, wyważona, ewolucyjna, która nie będzie zmianą rewolucyjną. Są oczywiście obszary, które gdzieś tam trzeba będzie poprawiać, są nowe wyzwania, jest mnóstwo do zrobienia. W związku z tym chciałbym ten Kraków, który będziemy budować, budować we współpracy, dialogu, w rzetelnej, mądrej rozmowie ze wszystkimi siłami politycznymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami i mieszkankami - powiedział Miszalski.

Jacek Majchrowski pytany był z kolei o jego największe sukcesy. - Mogę wymienić całą listę różnych rzeczy. Z jednej strony są kwestie inwestycyjne, z drugiej strony są kwestie takie jak walka ze smogiem czy kwestia likwidacji reklam. To są zupełnie inne rzeczy. To jest kwestia szpitali. Jak pani popatrzy na te trzy szpitale miejskie, które są, to są zupełnie inne szpitale niż 20 lat temu, których nie musimy się wstydzić. Wybudowaliśmy prawie 300 boisk i to takich nie tylko przyszkolnych - wymieniał. Pytany o to, z czego nie jest zadowolony, przywołał sprawę dwóch stadionów miejskich. Majchrowski był zwolennikiem budowy jednego stadionu, który pomieściłby oba największe kluby piłkarskie w Krakowie, jednak - jak tłumaczył - przez naciski radnych nie udało się tego zrealizować, więc zespoły Wisły Kraków i Cracovii grają po dwóch stronach Błoń na różnych obiektach.