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Kraków

Pilot w rejonie lotniska zauważył obiekt przypominający drona

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Lotnisko Balice
Port lotniczy Kraków-Balice
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: LapaiIrKrapai / Shutterstock
Podejrzenie obecności drona w rejonie lotniska Kraków-Balice spowodowało w poniedziałek chwilowe utrudnienia w ruchu lotniczym. Sprawę wyjaśnia policja.

Jak przekazała Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego małopolskiej policji, zgłoszenie dotyczące obiektu unoszącego się nad północną częścią Krakowa, w pobliżu lotniska, wpłynęło od dyżurnego kontroli lotów. Sprawę zgłosił mu jeden z pilotów.

Na miejsce skierowano policyjne patrole, które sprawdziły wskazany teren pod kątem obecności domniemanego drona.

- Nie odnaleziono ani drona, ani operatora drona. Będziemy dążyć do wyjaśnienia sprawy - poinformowała Szelichiewicz.

W związku ze zgłoszeniem na lotnisku w Balicach wystąpiły chwilowe utrudnienia. Jak wyjaśniła Natalia Vince z biura prasowego Kraków Airport, samoloty były holdingowane, czyli oczekiwały w powietrzu na zgodę na podejście do lądowania.

Lotnisko funkcjonuje już bez zakłóceń

Obecnie port lotniczy funkcjonuje już bez zakłóceń. Przedstawicielka lotniska podkreśliła, że zgłoszenie zostało potraktowane zgodnie z obowiązującymi procedurami, a okoliczności zdarzenia wyjaśniają odpowiednie służby.

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Źródło: pap
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Tagi:
DronyKraków
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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