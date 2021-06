Kontrowersje wokół "uciążliwości dla niezaszczepionych" na AGH

Władze uczelni przyznają, że jeszcze nie wiadomo, jak w przyszłym roku akademickim będzie wyglądał powrót do nauki stacjonarnej. Wszystko zależy od tego, jaka będzie wówczas sytuacja pandemiczna w Polsce. Jest jednak pewne, że ogromne znaczenie będzie miało to, ile osób zaszczepi się przeciwko COVID-19.

Kilka dni temu kanclerz uczelni opublikował komunikat z informacją, że "osoby niezaszczepione od 1 października będą musiały być objęte systemem specjalnej ochrony fizycznej i organizacyjnej dla zapewnienia im bezpieczeństwa". Pewne kontrowersje wywołało zamieszczone w piśmie zdanie, że "zapewne wprowadzone zasady mogą być dla nich uciążliwe". W komentarzach internecie padły zarzuty o zmuszanie do szczepień.

Rektorzy zaniepokojeni

Władze uczelni uspokajają jednak, że nikt do niczego nie będzie zmuszany. Prowadzona jest jedynie kampania informacyjna, zachęcająca do szczepienia.

Jesteśmy przekonani, że realizacja programu szczepień przeciw COVID-19 jest fundamentalna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz powrotu do normalnego działania systemu szkolnictwa wyższego.