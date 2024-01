Ponad 100 zwierząt zabranych ze schroniska przed atakiem zimy. "Kolejka zdawała się nie mieć końca"

Ponad 100 zwierząt trafiło do domów tymczasowych i stałych po apelu krakowskiego schroniska o adopcje przed nadejściem siarczystych mrozów. "Nawet jeżeli adopcja ma trwać przez najcięższe mrozy, to świadomość, że w tym trudnym czasie były najlepiej zaopiekowane sprawia, że mamy łzy w oczach" - czytamy w komunikacie schroniska.

Kolejka chętnych na pomoc psom

Furorę zrobił jednak wpis Łukasza Litewki - nowo wybranego posła Lewicy z Sosnowca. "To będą bardzo ciężkie noce, czy znajdą się tu dobre serca, które odwiedzą schron i przenocują pieska w domu, dadzą do babci na noc, a może mają nockę w pracy i ich szef kocha psiaki?" - napisał polityk w mediach społecznościowych.

W sobotę wieczorem piątkowy na post Litewki zareagowało niespełna 10 tysięcy użytkowników, a 18 tysięcy podało go dalej. Jeszcze bardziej popularne były wpisy polityka z soboty, kiedy niemal na żywo relacjonował sytuację w krakowskim schronisku, w którym ustawiła się długa kolejka osób chętnych do tymczasowej lub stałej adopcji. Na jednym z opublikowanych przez posła nagrań widać kilkanaście samochodów zaparkowanych tuż przy schronisku. Popularność akcji obrazuje zdjęcie Krakowa dla Mieszkańców.

"Pojechali na mandaty, wrócili z psiakiem"

W pomoc, choć nieplanowaną, włączyli się także krakowscy strażnicy miejscy. Według Litewki patrol mundurowych pojawił się w sobotę przy schronisku, by ukarać nieprawidłowo parkujących kierowców. Przy budynku nie ma zbyt wiele miejsc postojowych. Poseł Lewicy chwali się, że po zgłoszeniu od schroniska zadzwonił do komendanta straży miejskiej i poprosił o interwencję. Według relacji polityka, komendant miał obiecać, że "mandatów nie będzie".

"Przez najbliższe dni będzie przebywał w naszej komendzie, a całodobową opiekę nad nim będzie sprawował dyżurujący strażnik, dbając o to, by Mombaj czuł się komfortowo i bezpiecznie. Przed nami pierwsza wspólna noc. Będą głaski i przytulasy!" - czytamy w komunikacie straży miejskiej.

KTOZ: ten dzień był naprawdę wyjątkowy

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami (KTOZ) poinformowało w oświadczeniu wydanym w sobotę późnym wieczorem, że od piątku do domów tymczasowych i stałych trafiło ponad 100 zwierząt. Tylko w sobotę schronisko oddało do adopcji 78 psów.

Schronisko w swoim komunikacie podziękowało posłowi Litewce za wsparcie przy promocji akcji, jak i samym osobom zainteresowanym adopcjami psów przed nadejściem siarczystych mrozów. "Słowo DZIĘKUJĘ to za mało. Odmieniliście Państwo los naszych zwierząt. Nawet jeżeli adopcja ma trwać przez najcięższe mrozy, to świadomość, że w tym trudnym czasie były najlepiej zaopiekowane sprawia, że mamy łzy w oczach" - podkreślili pracownicy schroniska.

Jak zadbać o psa podczas mrozu?

Gdy na zewnątrz temperatury spadają do bardzo niskich wartości, lepiej nie zabierać psa na zbyt długie spacery. W szczególności dotyczy to zwierząt z krótką sierścią, które należy dodatkowo ubierać w specjalne psie ubrania. Niektórzy stosują też stworzone dla psów skarpetki. Problematyczna bywa też sypana na chodniki sól - chodzenie po niej powoduje u czworonogów ból.

- Pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać zwierząt w samochodzie, kiedy idziemy na zakupy. W autach zimą temperatura bardzo gwałtownie spada i może to skończyć się wielką krzywdą dla nich. Największym problemem są zwierzęta, które mieszkają na podwórku. Podczas dużych mrozów zadbajmy o to, żeby zapewnić im ochronę przed wiatrem, przed mrozem, przed opadami. Można je zabrać na ten czas do garażu, do jakichś budynków gospodarczych, jeśli nie jesteśmy w stanie zabrać ich do domu - powiedział dla TVN24 lekarz weterynarii Paweł Nieradko.