Zatrzymała sprawcę kolizji na A4. "Kilkukrotnie dodawał gazu. Straszył, że chce mnie potrącić"

Chociaż do zdarzenia na autostradzie A4 doszło niemal miesiąc temu (11 września) to dopiero teraz autorka obywatelskiego zatrzymania zdecydowała się o nim opowiedzieć. - Jechaliśmy autostradą w kierunku Katowic. W pewnym momencie wyprzedziło nas ciemne bmw, którego kierowca robił co mógł, żeby doprowadzić do tragedii - mówi nam Joanna Madej, pilot rajdowy z Łodzi.