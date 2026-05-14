Mieli 50 kilogramów narkotyków o wartości ponad dwóch milionów złotych

Kraków. Dwóch mężczyzn zatrzymanych z 50 kilogramami narkotyków o wartości ponad dwóch milionów złotych

Dwaj 36-latkowie zostali zatrzymani w rejonie apartamentowca na krakowskich Grzegórzkach. Mężczyźni na widok policjantów próbowali jeszcze uciec, ale zostali ujęci po krótkim pościgu. Narkotyki mieli w torbach, a kolejne w mieszkaniach i komórkach lokatorskich.

- Policjanci zabezpieczyli również znaczną ilości substancji, która mogła posłużyć jako prekursor do wytworzenia narkotyków. Łączna wartość czarnorynkowa zabezpieczonych środków odurzających i substancji psychotropowych oszacowana została na ponad dwa miliony złotych - podał aspirant Bartosz Izdebski z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Wśród przejętych środków odurzających i substancji psychotropowych jest między innymi ponad 15 kilogramów mefedronu, ponad 11 kilogramów marihuany, prawie siedem kilogramów amfetaminy, a także metamfetamina, ketamina, LSD oraz ponad 100 sztuk tabletek MDMA i ponad 100 sztuk napojów z THC.

Zatrzymanym postawiono zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz posiadania prekursorów, za co grozi do 10 lat więzienia. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

