40 procent powierzchni Krakowa ma zostać wyłączone z polowań

Jeśli projekt urzędu marszałkowskiego wejdzie w życie, obszary łowieckie zajmą około. 20 tys. ha. miasta. W całej Małopolsce liczba obwodów zmniejszy się, zgodnie z planem, z 254 do 243, przy czym mniejsza liczba wynika głównie ze scaleń obwodów w większe jednostki.

Zmiany dobre dla kół łowieckich

- Pomysły o zmniejszaniu obwodów wpłyną pozytywnie finansowo na kondycje kół łowieckich, dlatego że dotychczas mimo iż miasta były w naszych obwodach, to nie wszędzie, np. między blokami, mogliśmy polować (ustawa mówi, że w bliskiej odległości od budynków mieszkalnych nie można polować), a za szkodę wyrządzoną przez zwierzynę musieliśmy płacić niezależnie czy została wyrządzona w mieście na terenie leśnym, czy na osiedlu – powiedział rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego Piotr Szalaty.

Ocenił też, że jeżeli samorządy zmniejszą liczbę obwodów czy powierzchnię łowiecką, to możliwe że do walki z problemem dzikich zwierząt w miastach trzeba będzie powołać drogie służby. - Za wszystko zapłacą podatnicy – ocenił rzecznik i podkreślił, że za poprzedni sezon łowiecki Polski Związek Łowiecki wypłacił 92 mln odszkodowań, koszt szacowania strat (wyjazdy w teren, pisanie protokołów, czas pracy itp.) wyniosły zaś 300 mln zł.

Z danych Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie wynika, że w ciągu ostatniego roku w Krakowie zginęło w wyniku kolizji drogowych ok. 300 zwierząt – głównie saren i dzików.

W ubiegłym tygodniu polowania były jednym z tematów sesji rady miasta. Radni odrzucili projekt rezolucji autorstwa klubu Kraków dla Mieszkańców, który domaga się całkowitej likwidacji obwodów łowieckich w mieście, i przychylili się do opinii, że dzikie zwierzęta zagrażają mieszkańcom. Klub Kraków dla Mieszkańców zaapelował także do marszałka i do radnych województwa, aby całkowicie zlikwidowali obwody łowieckie.