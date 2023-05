40 osób oskarżonych o korupcję. Wśród nich ginekolog i pielęgniarki

Śledczy zarzucają oskarżonym ponad 300 przestępstw korupcyjnych. Oskarżeni są w wieku od 29 do 83 lat. Według prokuratury popełnili przestępstwa polegające na przyjmowaniu i wręczaniu korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy. Są też oskarżeni o wyłudzenie na szkodę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego .

Wśród oskarżonych matka lekarza i pielęgniarki

Oskarżona jest również jego matka, 80-letnia lekarz medycyny Alicja P., zatrudniona w ośrodku medycznym finansowanym ze środków publicznych w Krakowie. Ona także miała czerpać korzyść majątkową za wystawianie zaświadczeń o niezdolności do pracy. Wśród oskarżonych jest też 83-letnia lekarz medycyny Romualda K. - według śledczych wystawiła ona zaświadczenia lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy Alicji P.

Pozostali oskarżeni to osoby, które wręczały korzyści majątkowe za poświadczające nieprawdę dokumenty dla siebie lub swoich bliskich lub znajomych - są to m.in. nauczycielki, pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz adwokat. Przestępstwa, o które zostali oskarżeni zagrożone są karami od trzech miesięcy do 10 lat więzienia.

Pięć osób w odrębnych postępowaniach

Oprócz tych 40 osób, w stosunku do których kierowany jest obecnie akt oskarżenia, w tej sprawie występowało jeszcze pięcioro oskarżonych, którzy przyznali się do zarzucanych im czynów i szczegółowo opisali proceder wręczania lekarzowi korzyści majątkowych za wystawianie poświadczających nieprawdę zaświadczeń. W 2021 r. został przeciwko nim skierowany do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia akt oskarżenia wraz z wnioskami o skazanie ich bez rozprawy i wymierzenie im uzgodnionej z prokuratorem kary. W stosunku do dwóch osób zapadły już wyroki. Wobec dwóch osób postępowanie nadal się toczy, a w stosunku do jednej osoby postępowanie umorzono wobec jej zgonu.