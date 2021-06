"Wulgarnie i obraźliwie" zachowywał się na plaży wobec obcokrajowców z Konga i Rwandy

33-letni mężczyzna odpowie za znieważenie czterech obcokrajowców, spędzających czas nad krakowskim zalewem Bagry. Zatrzymali go strażnicy miejscy.

Mieszkaniec Krakowa awanturował się na plaży w niedzielę. Ubliżał czterem czarnoskórym obcokrajowcom. Interweniowali strażnicy miejscy, którzy ujęli 33-latka i wezwali policję. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna jest pijany – miał blisko 2,8 promila alkoholu w organizmie. Został zabrany przez policjantów do izby wytrzeźwień.

Mężczyzna trafił w niedzielę do policyjnego aresztu, a dzień później w trakcie przesłuchania przyznał się do popełnionych czynów. Usłyszał zarzut publicznego znieważenia grupy osób na tle rasowym, za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Grozi mu do trzech lat więzienia.