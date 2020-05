Wyrwał starszej kobiecie torebkę i poszedł z partnerką na zakupy. Oboje staną przed sądem

Do napadu doszło na początku maja w krakowskiej Nowej Hucie. - Starsza kobieta wypłaciła z bankomatu pieniądze i włożyła je do torebki. Nie wiedziała, że jej poczynania obserwuje 31-latek, który zachęcony możliwością szybkiego zysku podbiegł do seniorki i brutalnie wyrwał jej torebkę z dokumentami i gotówką – opisuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.