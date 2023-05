Potrącił 10-latkę na rowerze. Dziewczynka zginęła. Do sądu trafił akt oskarżenia

czytaj dalej

Na pewno naszą strategią, i to mogę powiedzieć, będzie prawda. Bo prawda w tej sprawie jest najważniejsza - powiedział Cezary Tomczyk (PO), pytany o to, jaki plan ma partia na komisję do spraw badania wpływów rosyjskich. Wybór członków tego organu może być głosowany na posiedzeniu Sejmu w połowie czerwca. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapowiedział, że jego ugrupowanie "nie zgłosi kandydatów do komisji, którą uznaje za powołaną niezgodnie z prawem".