Zerwał kontakt z rodziną, mylił tropy. Wszystko na nic

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka w środę wieczorem zajęła się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Ostatecznie posłowie negatywnie zaopiniowali ten wniosek. Podczas dyskusji Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski nazwał Bodnara "ministrem destruktorem". - Jak pan używa takich różnych pięknych sformułowań pod moim adresem, to mam wrażenie, że to, co towarzyszy Suwerennej Polsce, to jest taki syndrom odstawienia - odpowiedział Bodnar.