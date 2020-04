Wpadł do stawu, ale maseczki z twarzy nie zdjął

Pił alkohol nad stawem, nagle poślizgnął się i wpadł do wody. Wyciągnęli go policjanci. Okazało się, że chociaż 53-latek zapomniał o zasadach bezpiecznego przebywania nad wodą, to poważnie potraktował obowiązujące przepisy sanitarne – na twarzy cały czas miał ochronną maseczkę.